|رقم الخبر: 258442
|تاريخ النشر: تموز 15, 2019
|الوقت: 15:36
|الاقسام: ثقافة وفن
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مصور ايراني يفوز بذهبية مهرجان «تاجيك فوتو» الدولي
فاز المصور الإيراني من مدينة سبزوار ( شمال شرقي ايران) هادي دهقاني بذهبية مهرجان «تاجيك فوتو» الدولي المنعقد في طاجيكستان .
وقال مدير نقابة المصورين في سبزوار «محمود حيطه» إن هادي دهقاني أحرز ذهبية قسم الألوان في مهرجان «تاجيك فوتو» الدولي لصورة له عن الزعفران في مدينة تربت حيدرية .
وأضاف حيطة أن المهرجان أقيم في طاجيكستان بمشاركة مصورين من 50 دولة وبلغ عدد الصور المرسلة إليه 14 ألف صورة.
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