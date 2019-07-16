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رقم الخبر: 258442 تاريخ النشر: تموز 15, 2019 الوقت: 15:36 الاقسام: ثقافة وفن  
مصور ايراني يفوز بذهبية مهرجان «تاجيك فوتو» الدولي

مصور ايراني يفوز بذهبية مهرجان «تاجيك فوتو» الدولي

فاز المصور الإيراني من مدينة سبزوار ( شمال شرقي ايران) هادي دهقاني بذهبية مهرجان «تاجيك فوتو» الدولي المنعقد في طاجيكستان .

وقال مدير نقابة المصورين في سبزوار «محمود حيطه» إن هادي دهقاني أحرز ذهبية قسم الألوان في مهرجان «تاجيك فوتو» الدولي لصورة له عن الزعفران في مدينة تربت حيدرية  .

وأضاف حيطة أن المهرجان أقيم في طاجيكستان بمشاركة مصورين من 50 دولة وبلغ عدد الصور المرسلة إليه 14 ألف صورة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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