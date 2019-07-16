فاز المصور الإيراني من مدينة سبزوار ( شمال شرقي ايران) هادي دهقاني بذهبية مهرجان «تاجيك فوتو» الدولي المنعقد في طاجيكستان .

وقال مدير نقابة المصورين في سبزوار «محمود حيطه» إن هادي دهقاني أحرز ذهبية قسم الألوان في مهرجان «تاجيك فوتو» الدولي لصورة له عن الزعفران في مدينة تربت حيدرية .

وأضاف حيطة أن المهرجان أقيم في طاجيكستان بمشاركة مصورين من 50 دولة وبلغ عدد الصور المرسلة إليه 14 ألف صورة.