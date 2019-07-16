يواجه عمال صيانة الطرقات في صحراء لداخ في جبال الهملايا ظروفا صعبة خلال عملهم في مرتفعات لداخ الجبلية الهندية التي تضم بعضا من أعلى الطرق في العالم.

وتمت الاستعانة بـ13 شابا من ولاية جهارخند الهندية لأداء هذا العمل خلال 4 أشهر وسط الجبال الصخرية والرياح الجليدية، ويقع مكان العمل قرب ممر تشانج لا، الواقع على ارتفاع 5360 مترا، وهؤلاء العمال غير معتادين على البرد القارس، لكن في نهاية موسم الصيف سيدر عليهم عملهم هذا 40 ألف روبية (520 يورو)، وهو مبلغ لا بأس به للعمال في الهند.

وكل المهمات التي يقومون بها يدوية، وتستخدم أكياس لنقل الرمل والصخور الصغيرة، وينضم إليهم أيضا عمال من لداخ بينهم بعض النساء.