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رقم الخبر: 258439 تاريخ النشر: تموز 15, 2019 الوقت: 15:35 الاقسام: منوعات  
سيارة ممتلئة بالقواقع

سيارة ممتلئة بالقواقع

عثر غواصون بشرطة مدينة بوخوم الألمانية خلال تدريب لهم بقناة دورتموند، على شيء عجيب: حيث وجدوا تحت الماء حطام سيارة ممتلئاً بالطين المحتوي على كمية هائلة من القواقع البحرية.

 وقالت الشرطة، في بيان: «تمكنت السلطات من رفع السيارة المحطمة من الماء باستخدام رافعة»، ولم يعثر للسيارة على علامة مرورية أو رقم الشاسي، فيما ستجرى تحقيقات بشأن هذه الواقعة، وكشفت تقارير بوسائل الإعلام الألمانية أن السيارة من نوع «مازدا» وكانت في حالة مزرية للغاية، وأن الشرطة ستحقق خوفاً من ارتباط السيارة بارتكاب جريمة ربما لم يتم التوصل لحلها حتى الآن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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