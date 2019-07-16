وقالت الشرطة، في بيان: «تمكنت السلطات من رفع السيارة المحطمة من الماء باستخدام رافعة»، ولم يعثر للسيارة على علامة مرورية أو رقم الشاسي، فيما ستجرى تحقيقات بشأن هذه الواقعة، وكشفت تقارير بوسائل الإعلام الألمانية أن السيارة من نوع «مازدا» وكانت في حالة مزرية للغاية، وأن الشرطة ستحقق خوفاً من ارتباط السيارة بارتكاب جريمة ربما لم يتم التوصل لحلها حتى الآن.