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رقم الخبر: 258437 تاريخ النشر: تموز 15, 2019 الوقت: 15:34 الاقسام: سياحة  
الخارجية الايرانية تعزز السياحة الدولية في البلاد
تحت عنوان «السياحة.. محور التفاعل البناء مع العالم»

الخارجية الايرانية تعزز السياحة الدولية في البلاد

أكد المدير العام لدائرة دبلوماسية السياحة بوزارة الخارجية «سيد رضا هاشمي» على الطاقات الكامنة في المجال السياحي لتعزيز العلاقات والتفاعل مع العالم؛ قائلا ان وزارة الخارجية تبذل قصارى جهدها للمساعدة في تعزيز السياحة.

وخلال الإجتماع التخصصي الذي انعقد تحت عنوان «السياحة.. محور التفاعل البناء مع العالم» في طهران، قدم هاشمي شرحا عن دور العلاقات والتفاعلات في بلورة السياسة لا سيما السياسة الخارجية وكيفية مساعدة السياحة في إيجاد تفاعل بناء مع العالم.

وأشار هاشمي الى أن تعزيز المجال السياحي يعد من أهم الأساليب لدفع أهداف السياسة الخارجية.

وتابع: ان مهمة دائرة دبلوماسية السياحة في وزارة الخارجية ترتكز على تقديم صورة ناصعة وحقيقية عن إيران الى العالم عبر المساعدة على حصول (الأجانب) على رؤية مباشرة لمكوناتها السياسية والإقتصادية، ومكافحة التخويف من إيران (إيرانوفوبيا)، وإرساء التماسك والاتساق بين المجالات المعنية بالحضارة الإيرانية عبر التركيز على القواسم الثقافية المشتركة والنهوض باقتصاد البلاد عن طريق استقطاب السياح االأجانب.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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