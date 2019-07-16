نجح أخصائيون ايرانيون في مركز تطوير التكنولوجيا التابع لجامعة العلوم الصحية والتأهيلية، بالتعاون مع جامعة شريف للتكنولوجيا، بتصنيع وتطوير مفصل ركبة جديد لتحسين مشي الأشخاص الذين يعانون من شلل الأطراف السفلية.

واستطاع فريق متعدد التخصصات من الفنيين في مركز تطوير جامعة العلوم الصحية والتأهيلية، برئاسة الدكتورة منيرة أحمدي بني، رئيسة مكتب التقييم الفني والتوحيد القياسي بجامعة الرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع المهندسين الميكانيكيين والميكانيكا الحيوية في جامعة شريف للتكنولوجيا، من تصميم وبناء مفصل جديد للركبة لتحسين مشي الأشخاص الذين يعانون من أي شكل من أشكال إصابة الاطراف السفلى.

وقالت الدكتورة احمدي بني حول هذا المفصل: أن (مقطع التحكم) الجديد أو الذكي أو المفصل يستلم أمر الاقفال من أسفل الساق ويبقى مغلقاً (يمنع إفراغ الركبة في هذه المرحلة)، وعندما يحتاج المريض إلى الانحناء ورفع الاشياء من سطح الأرض، يمكن لهذا المفصل أن يتحرك بسهولة الى الأمام، مع تحسين مشي المصابين وإعادة الجمالية إلى خطواتهم مرة أخرى. كما إن تركيب هذا المفصل يمتاز بالسهولة، ويتميز بحجمه الصغير ووزنه الخفيف، وبالامكان وضعه تحت الملابس والمحافظة على مظهر الشخص.

ونوهت الى أن المفاصل المصنعة حاليا هي من نوع (Drop Lock) والتي يتم قفلها في جميع مراحل المشي وتتسبب في أن تكون الركبتين لدى مرتديها ذات حالة مسطحة تماما أثناء المشي وبالتالي لن يؤدي فقط إلى إبطاء المشي، ولكن أيضاً زيادة استهلاك الطاقة والتعب المبكر للمصاب.

ووفقاً لهذا المبدع في مجال إعادة التأهيل، فإن نظام المفصل الذكي المصنع داخليا، يبلغ سعره واحداً من عشرين مقارنة بسعر نظيره الاجنبي وهو مناسب أيضاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض كشلل الأطفال وإصابة الحبل والنخاع الشوكي.