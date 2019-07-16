حصل فیلم «الحبيب» الوثائقي الإيراني من إخراج «ياسر طالبي» وإعداد «الهه نوبخت» على جائزتين في مهرجان سيسيل الوثائقي في إيطاليا.

وأعلن مركز تنمية السينما الوثائقية اليوم الاثنين أن المراسم الختامية للدورة الرابعة عشرة لمهرجان «سوله لونا» الوثائقي عقد أمس الأحد في مدينة بالرمو مركز جزيرة سيسيل الأيطالية وأحرز فیلم الحبيب الإيراني دبلوما فخريا لأفضل التصوير وجائزة أفضل الأفلام حسب رأي التلامذة المشاركين في المهرجان.

وتلقت «الهه نوبخت» التي شاركت المراسم الجائزتين من لجنة التحكيم ومسؤولي المهرجان.

وقام «ياسر طالبي» المخرج الذي لم يتمكن من الحضور في المهرجان بتصوير هذا الفلم الوثائقي.

وهذه هي الجائزة الدولية الخامسة التي أحرزها فیلم الحبيب.

وتدور قصة الفیلم حول حياة صعبة لكنها حلوة لأم بلغ عمرها 83 عاما تدعى «فيروزة» وهي تتمتع بحياة فريدة في قلب جبال البرز .

هذا الفیلم نتاج مشترك لمركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية وشركة الهه للتصوير بإدارة «الهه نوبخت» وهي تتولی عرض الفیلم دوليا.

وأحرز فیلم «الحبيب» جائزة أفضل الأفلام الوثائقية لمهرجان كازان الروسي ودبلوما فخريا للجنة التحكيم بمهرجان ترنتو الإيطالي واختير كأفضل الافلام الوثائقية حسب رأي مشاهدي مهرجان هات داكس الوثائقي ومرشح أفضل الأفلام الوثائقية في قسم المسابقات لمهرجان أفلام شانغهاي الصينية وأحرز جائزة مشاهدي مهرجان الانتروبولوجيا في بارنو استونيا.

وتم عرض فیلم «الحبيب» في قسم المسابقات في مهرجانات ايدوا الهولندي وبرلين للأفلام واسطنبول التركي وماموت ليكس وبيك اسكاى الأمريكي.