فاز أعضاء الفريق الإيراني بثلاث ميداليات ذهبية في الفيزياء وبرونزية في العلوم البيولوجية في المؤتمر الدولي للمبدعين الشباب، بنسخته الثالثة في ماليزيا IYSIE 2019 .

وفازت كل من مارال مهدينيا ومهلا سوختانلو وآرين ميرزايي بثلاث ميداليات ذهبية بقسم هندسة الفيزياء وحصلت مانلي إيرانمنش على ميدالية برونزية في مجال العلوم البيولوجية. كما فازت مارال هدى نيا وأرين ميرزايي بشهادة شرف.

ويشار الى أن المؤتمر الدولي للمبدعين الشباب ينعقد في ماليزيا سنوياً.

وفقاً للدكتورة دينا إيزدي، المصممة والممثلة الرسمية للمسابقة العلمية الدولية للتلاميذ والطلبة الجامعيين وممثلة مسابقات IYPT في إيران، فقد عاد الفريق الإيراني إلى طهران صباح يوم الأحد 14 يوليو /تموز.