أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الولايات المتحدة اليوم تستخدم ضدنا العقوبات الإقتصادية وهذا عدوان حقيقي ويستخدمون ضدنا العدوان السياسي أيضاً، وما إستهداف النواب بالعقوبات الإقتصاديّة إلّا عبارة عن إستهداف لممثلي الشعب.

وخلال حفل تأبيني أُقيم في النادي الحسيني في بلدة حومين التحتا، تساءل الشيخ قاسم ما الذي تريدونه؟ تريدون فرض آرائكم، فلا يمكنكم أن تفرضوا آراءَكم علينا، وأضاف: "لو وضعتم نوّاباً أو مسؤولين أو حزباً أو أي شيء ضمن لائحة العقوبات والضغوطات فهذا سيزيدنا عزيمة وسيجعلنا نفكر كيف ننتصر في هذه المعركة وهذا العدوان الذي تقومون به في محاولة الضغط على المقاومة وجمهورها".

وأشار الشيخ قاسم إلى "أن كل العالم اليوم مشغول بما يجري في المحاولات المتكررة للإعتداء الأميركي على إيران.. فماذا فعلت إيران ليعتدوا عليها ولتكون محلّ هذا الضغط الكبير؟ إيران أثبتت جدارتها في قيادة محور المقاومة ودعم شعوب المنطقة وتأييد المقاومة، واستطاعت أن تحقق إنجازات كثيرة واستطاع المقاومون أن يحققوا إنجازات كثيرة في المنطقة".

الشيخ قاسم ختم كلامه بالقول: "لولا إيران ودعمها لما انتصرت المقاومة في لبنان، ولما حققت المقاومة هذا الثبات في فلسطين، ولما إنتصرت سوريا في مواجهة المخطط، ولما تمّ تحرير العراق، ولما صمد اليمن"، مشيراً إلى أن كل شعوب المنطقة مدينة بكرامتها ومعنوياتها لهذا الدعم الكبير الذي قدمته الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني(قده) ومن بعده الإمام الخامنئي (حفظه الله).