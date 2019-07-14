يملك الكثير منا رفاهية تصل إلى حد الجنون، مما يدفع هؤلاء الأشخاص إلى إبتكار تقاليع تمنح لهم بشكل أو بآخر مظاهر الرفاهية التي تستطيع أن تميزهم عن غيرهم من البشر، وبهذه التقاليع يشعر هؤلاء أن روحهم قد امتلأت، ولعل صنع أشياء بعينها من الذهب كصناعة منديل الحمام، السيارات، والهواتف وتابوت الموت وغيرها من الأشياء، هي أبرز تلك التقاليع الغريبة التي تشبع حاجة بعضهم في تحقيق مستوى آخر من الاختلاف يصل إلى حد الجنون أحياناً، ولكن لا تنسى أن تحقيق واحد من هذه الاشياء التي تشبع رغبات البعض، يتطلب أن تكون مليونيراً سابقاً.

إليك خلال التقرير التالي، أغرب الأشياء المصنوعة من الذهب، وفقاً لما ذكر على موقع

Business Insider India)):

سيارة من الذهب

صنعت الشركة العالمية للسيارات (لامبورجيني)، عربية هيكلها الخارجي مصنوع من الذهب في دبي عام 2012، هذه السيارة تعد هي الأغلى في العالم، حيث بلغ سعرها 62 مليون دولار، في عام 2012.

مناديل الحمام

قامت شركة استرالية بصنع ورق الحمام من الذهب بالكامل، وبلغت سعر (لفة) المناديل الواحدة مليون و200 ألف دولار.

مرحاض من الذهب

صنف هذا المرحاض المصنوع من الذهب كأغلى مرحاض مصنوع في العالم، حيث بلغت قيمته 4.5 مليون دولار، وقد صنع في هونغ كونغ في الصين.

قميص من الذهب

كما صنع أحدهم قميصا من الذهب الخالص، ارتداه أحد الأثرياء الهنود احتفالا بعيد ميلاده الـ32، وبلغت تكلفة القميص 2.5 مليون دولار.

نعش من الذهب

كما لم يسلم نعش الموت من صناعة الذهب، حيث تم تصنيع نعش من الذهب الخالص عيار 24، ووصل سعره إلى 400 ألف دولار.