في مشهد غريب ومرعب، ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس على ديليسا كرايتون 47 عاماً بعدما تبين أنها أجبرت ابنتها على الحياة مع جثة متعفنة لجدتها لأمها لمدة 3 سنوات منذ 2016.

واكتشفت الشرطة، حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، بقايا عظمية متحللة داخل إحدى الغرف في المنزل يعتقد أنها تنتمي إلى والدتها ، جاكلين لويز كرايتون، وقال المحققون أن المرأة ، التي كانت تبلغ من العمر 71 عاماً وقت وفاتها ، تعرضت لسقوط في غرفة نومها في عام 2016 إلا أن ديليسا فشلت في مساعدتها حتى تركتها بضعة أيام على الأرض، إلى أن توفيت على أرض الغرفة.

وقالت الشرطة ان كرايتون وابنتها التي كانت دون الخامسة عشرة من عمرها في ذلك الوقت كانتا تعيشان في المنزل المكون من غرفتي نوم لمدة ثلاث سنوات مع الجثة، مما تسبب ذلك في صدمة كبيرة للبنت الصغيرة، مشيرة إلى أن تؤدي إلى أمراض عقلية ونفسية تصيب البنت مع الكبر.

وتوجه الشرطة للأم اتهامات يمكن أن تؤدي بها إلى السجن ما بين عامين و 20 عاماً إلى جانب غرامة قدرها 10،000 دولار، فيما لا تزال تحقيقات الشرطة جارية حتى الأن.