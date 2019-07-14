قام الفنان والمصور كريستيان سبنسر بتصوير أشعة الشمس وهي تتخلل أجنحة الطائر الطنان Jacobin، أثناء قضاء يومه في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وبدا الأمر كما لو كان الطائر الصغير عبارة عن قوس قزح صغير حينما أنعكست أشعة الشمس عليه، حسبما نشر موقع ( boredpanda).

في عام 2011، استطاع سبنسر تصوير حركات الطائر، وطرحه في فيلم بعنوان The Dance of Time، ومنذ ذلك الحين، حصل الفيلم على 10 جوائز دولية، فضلاً عن ثلاثة من أفضل جوائز الأفلام.

وبعد بضع سنوات، قام سبنسر بإعادة النظر في الموضوع، حيث قال (لقد قررت أن أحاول تصوير نفس الظاهرة باستخدام الكاميرا الخاصة بي).

وأسفرت أحدث مساعيه الإبداعية عن سلسلة تسمى Winged Prism ، وبالنسبة إلى Spencer ، تكشف الصور (سر الطبيعة التي لا يمكن رؤيتها بأعيننا).

قال سبنسر إنه لم يستخدم أي تلاعب بالفوتوشوب، وأوضح ( أن ما يحدث هو مجرد انحراف الضوء عبر أجنحة هذا الطائر الطنان) .