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رقم الخبر: 258373 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 17:06 الاقسام: منوعات  
ممرضة مسنة تتحول لعارضة أزياء

ممرضة مسنة تتحول لعارضة أزياء

استطاعت الممرضة تشوي سون هوا (75 عاماً) أن تحقق نجاحاً لافتاً بعد انضمامها إلى مجال عرض الأزياء في كوريا الجنوبية، وباتت هذه المرأة أكبر عارضات الأزياء سناً بعدما عملت في الماضي كممرضة في المستشفى لفترات طويلة كانت تمتد على مدار الأسبوع أحياناً.

 وقررت تشوي تغيير حياتها إثر مشاهدتها إعلاناً تلفزيونياً عن عارضات الأزياء المسنات، وخضعت لتدريب قبل حصولها على وظيفة لدى وكالة أزياء أتاحت لها فرصة البدء في مسيرتها على منصات عرض الأزياء، وتقول: «أظن أن مزاولة هذه المهنة في سني معجزة، الأمر أشبه بتسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة». وتشير إلى أنها كانت تصبغ شعرها بالأسود تلبية لرغبة المرضى، أما الآن فيبدي مصممو الأزياء إعجاباً بالطابع الفريد للون الشعر الأبيض.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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