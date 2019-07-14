أصبح خوان سيباستيان كابال وروبرت فرح أول زوجي كولومبي يفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى بعد الانتصار على الفرنسيين نيكولا ماهو وإدوار روجيه-فاسلين بنتيجة 6-7 و7-6 و7-6 و6-7 و6-3 في نهائي مثير في ويمبلدون للتنس استمر نحو خمس ساعات يوم السبت.

وأعاد فرح الكرة بضربة خلفية مباشرة ليحسم الفوز قبل أن يسقط على الأرض.

وقال فرح ”لا يوجد ما أقوله. كنت أنظر للساعة في المجموعتين الأولى والثانية وأقول ‭‭‭‘‬‬‬انهينا المجموعة الثانية ومر نحو ساعتين و15 دقيقة من اللعب. هذا لا يصدق. إلى أي مدى ستطول المباراة؟‭‭‭‘‬‬‬“.

وأضاف ”بعد ذلك واصلت القتال. عندما خسرنا المجموعة الرابعة... حصلت على تدليك من الطبيب.

”عندما عدت إلى أرض الملعب كنت منتعشا وشعرت بحالة جيدة. أشعر أننا لعبنا مجموعة (خامسة) لا تصدق“.

وقال كابال الذي سيتصدر تصنيف الزوجي عندما يصدر التصنيف الجديد يوم الاثنين ”فزنا بويمبلدون من أجل كولومبيا. هذا أمر هائل لبلادنا. اللحظة التي نعيشها لا تصدق“.

وأنهت الهزيمة أمسية مؤلمة لماهو الذي سقط على الأرض في بداية المباراة بعدما اصطدمت كرة بعينه.

ولعدة دقائق بدا أن اللاعب الفرنسي لن يستطيع مواصلة اللعب وتمت مساعدته للوصول إلى كرسيه بجانب الملعب قبل أن يفحصه الطبيب.

وعاد إلى الملعب بعد أخذ وقت للعلاج وبدا كأنه لم يتعرض لمضاعفات.

وبدا أن ماهو، الذي نال جميع ألقاب الزوجي في البطولات الأربع الكبرى مع شريكه بيير-أوج إيربير قبل أن ينفصلا في بداية العام الحالي، في طريقه للقبه الثاني في ويمبلدون عندما أدرك مع روجيه-فاسلين التعادل 2-2 في المجموعات.

لكن ماهو تعرض لضربة أخرى في الشوط الثامن من المجموعة الفاصل ولم يظهر كابال وفرح أي تعاطف ليكسرا إرسال الزوجي المنافس وتقدما 5-3.

ولا يعد ماهو غريبا عن المباريات الماراثونية في ويمبلدون إذ خسر أمام الأمريكي جون إيسنر في 2010 في أطول مباراة في تاريخ البطولات الأربع الكبرى والتي استمرت 11 ساعة وخمس دقائق.

وفي الوقت الذي تسلق فيه اللاعبان الكولومبي المدرجات للاحتفال مع أقرب الأشخاص إليهما كان ماهو يواسي روجيه-فاسلين الذي كان يبكي ويعاني من ألم ضياع اللقب.

وبعد أربع ساعات و57 دقيقة أصبحت المباراة هي ثاني أطول مواجهة في نهائي منافسات الزوجي في إحدى البطولات الأربع الكبرى وبفارق أربع دقائق عن فوز جون مكنرو ومايكل شتيش في 1992.