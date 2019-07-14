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رقم الخبر: 258371 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 17:07 الاقسام: منوعات  
إندونيسيون (يتنقلون) على ظهر حيوان برمائي نادر!

إندونيسيون (يتنقلون) على ظهر حيوان برمائي نادر!

انتشر عبر مواقع الإنترنت فيديو (وحشي) صور في إندونيسيا، ويظهر المعاملة القاسية التي تعرضت لها سلحفاة ضخمة على أيدي بعض السكان.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل)، أن سكانا محليين في إندونيسيا اصطادوا سلحفاة جلدية نادرة (سلحفاة المحيط جلدية الظهر) وتناوبوا على امتطاء ظهرها والتنقل عليها.

وتظهر مشاهد الفيديو رجلا مسنا يركب السلحفاة وشخص آخر يدفعها من الخلف لتمشي. ويتكرر المشهد مع (ركاب) آخرين أنهكوا السلحفاة التي توجهت إلى البحر وبدأت بدخول المياه وعلى ظهرها راكب جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المحلية لم تصدر أي تعليق بعد على هذا الفيديو البشع. يذكر أن سلاحف المحيط جلدية الظهر من أكبر السلاحف في العالم ويبلغ طول الواحدة منها نحو 2.5 متر ويصل وزنها لأكثر من 600 كيلوغرام. وتعد هذه السلاحف من الأنواع المهددة بالإنقراض.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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