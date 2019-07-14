ساعي بريد يدفن آلاف الرسائل في غابة عثرت الشرطة الهولندية على آلاف الرسائل والطرود البريدية مدفونة في غابة داخل حفرة شقّها ساعٍ للبريد بالمجرفة وجرى التعرف إلى هويته، ووقعت الشرطة على هذا الاكتشاف الغريب، بعد إخطارها من جانب متنزِّه ارتاب إزاء أكوام التراب في المكان.