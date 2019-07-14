|رقم الخبر: 258370
|تاريخ النشر: تموز 14, 2019
|الوقت: 17:10
|الاقسام: منوعات
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ساعي بريد يدفن آلاف الرسائل في غابة
عثرت الشرطة الهولندية على آلاف الرسائل والطرود البريدية مدفونة في غابة داخل حفرة شقّها ساعٍ للبريد بالمجرفة وجرى التعرف إلى هويته، ووقعت الشرطة على هذا الاكتشاف الغريب، بعد إخطارها من جانب متنزِّه ارتاب إزاء أكوام التراب في المكان.
وبعد عمليات حفر، عثرت الشرطة على كمية كبيرة من الرسائل في 8 حفر بعمق متر، بعضها مدفون منذ أسابيع، وقالت المتحدثة باسم مجموعة «ساند» للبريد التي يعمل لحسابها المذكور، إنَّ أكثرية الطرود البريدية المدفونة تحت التراب هي «فواتير ومجلات ومنشورات إعلانية». وأعلنت المجموعة البريدية أنَّها تعرَّفت إلى هوية الفاعل ولم تكشف اسمه حفاظاً على سلامته.
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