عجوز طاعن في السن ينقذ كلبه من فكي تمساح أقدم عجوز من ولاية فلوريدا الأميركية يبلغ من العمر 75 عاما على ركل تمساح كاد أن يفترس كلبه. وأوضح بودي أكرمان إن التمساح الذي يبلغ طوله 2.44 متر جاء من بركة بالقرب من منزله في بالم هاربور في وقت سابق من هذا الأسبوع وأمسك بالكلب أثناء خروجهما في نزهة صباحية مبكرة.