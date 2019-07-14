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رقم الخبر: 258369 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 17:10 الاقسام: منوعات  
عجوز طاعن في السن ينقذ كلبه من فكي تمساح

عجوز طاعن في السن ينقذ كلبه من فكي تمساح

أقدم عجوز من ولاية فلوريدا الأميركية يبلغ من العمر 75 عاما على ركل تمساح كاد أن يفترس كلبه. وأوضح بودي أكرمان إن التمساح الذي يبلغ طوله 2.44 متر جاء من بركة بالقرب من منزله في بالم هاربور في وقت سابق من هذا الأسبوع وأمسك بالكلب أثناء خروجهما في نزهة صباحية مبكرة.

 وأضاف أنه ركل التمساح حتى يتخلى عن الكلب وهو من فصيلة (المسترد الذهبي). ولم يصب أي من الحيوانين بسوء. وذكرت صحيفة ( تامبا باي تايمز) أن مسؤولي الحياة البرية في فلوريدا حضروا وصادروا التمساح في وقت لاحق من ذلك اليوم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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