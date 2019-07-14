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رقم الخبر: 258368 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 17:11 الاقسام: ثقافة وفن  
«الصدق الطفولي» في نصف النهائي لمهرجان إيطالي

«الصدق الطفولي» في نصف النهائي لمهرجان إيطالي

سيعرض الفيلم الإيراني القصير بعنوان «الصدق الطفولي» من إنتاج جمعية سينما الشباب الإيرانيين وإخراج مهدي توحيدي في مهرجان تشفالو الإيطالي للأفلام القصيرة لعام 2019.

ووجد الفيلم طريقه إلى مرحلة نصف النهائي من مهرجان تشفالو (Cefalù) الدولي للأفلام القصيرة ويتنافس مع الأفلام المتأهلة في نهائيات هذا المهرجان الذي يقام في مدينة تشفالو بمقاطعة باليرمو، التي تقع على الساحل الشمالي لجزيرة صقلية في إيطاليا.

الفيلم يروي أمانة وصداقة طفل يشتري بوظة مثلجة (الآيس كريم) بالمال الذي وجده ، لكنه يدرك بعد ذلك أن المال كان لمحتاج فقده.

وقد تأهل الفيلم الإيراني القصير لقسم السباق من الدورة السابعة عشرة من مهرجان الفيلم الدولي للصليب الأحمر في بلغاريا كما شارك في الدورة العاشرة لمهرجان بريطاني يتناول نتاجات المخرجين الجدد تحت عنوان مهرجان First-Time Filmmaker

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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