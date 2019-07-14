أكمل مهرجان ملبورن السينمائي بدورته الـ68 في إستراليا لعام 2019 قائمة الأفلام التي ستعرض بهذه الفعالية السينمائية وبالإضافة إلى النسخة المستعادة من الفيلم الكلاسيكي «الطوب والمرأة» للمخرج «إبراهيم كلستان» يشارك أيضا الفيلم القصير «العبور» من إخراج وسيناريو «كيميا هندي» وفيلم الإنيميشن «إبن البحر» لـ«عباس جلالي يكتا» والفيلم القصير «تاتو» للمخرج «فرهاد دل آرام».

وفاز فيلم الانيميشن «إبن البحر» بجائزة من مهرجان «انسي» السينمائي الدولي في فرنسا بقسم « الآفاق» للافلام القصيرة ويحكي الفيلم قصة «رجل وزوجته وابنهما، يعيشون على جدار، رويداً رويداً يحدث وجود الابن تغييرات في حياتهما».

«تاتو» للمخرج «فرهاد دل آرام» كان موفقا أكثر لنيل جائزة الدب البلوري عن أفضل فيلم قصير في مهرجان برلين ويتمحور حول بنت تريد تجديد رخصة قیادتها ولکن تُرسل إلی إدارة حکومية لإعطاء شهادة السياقة بسبب وشمها.

وتعقد الدورة 68 من مهرجان ملبورن السينمائي من 1 إلى 18 أغسطس 2019 بمدينة ملبورن الإسترالية.