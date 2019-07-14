تغلب الفنلندي فالتيري بوتاس على زميله في مرسيدس لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بفارق ضئيل للغاية ليحرم أمل الجماهير المحلية من الانطلاق من المقدمة للمرة الخامسة على التوالي في جائزة بريطانيا الكبرى يوم السبت.

وتفوق السائق الفنلندي بفارق 0.006 ثانية على هاميلتون بطل العالم خمس مرات ليضمن ثنائي مرسيدس الانطلاق من الصف الأول مرة أخرى في يوم ملبد بالغيوم في سيلفرستون.

وسيتقاسم شارل لوكلير سائق فيراري الصف الثاني مع ماكس فرستابن سائق رد بول الفائز بالسباق الماضي في النمسا عندما اصطدم السائقان اللذان يبلغ عمر كل منهما 21 عاما أثناء منافستهما على الفوز في اللفات الأخيرة.

وحقق بوتاس زمنا قدره دقيقة واحدة و25.093 ثانية، وهو زمن قياسي للحلبة، لينطلق من المقدمة للمرة الرابعة في عشرة سباقات هذا الموسم متفوقا على جميع منافسيه. وهذه هي المرة العاشرة التي ينال فيها مركز أول المنطلقين في مسيرته.

وقال هاميلتون، الذي كان الأسرع في الفترة الأولى من التجارب التأهيلية، عن أدائه ”بالتأكيد لم يكن كافيا. اجتهدنا طيلة التجارب التأهيلية لكن الأمر أفلت من يدي.

”ضحيت بلفة في (الفترة الثانية من التجارب) وكان يمكن أن تساعدنا في فهم مدى كفاءة السيارة. ثم (في الفترة الأخيرة) ارتكبت خطأ في المحاولة الأولى واللفة الثانية لم تكن جيدة.

وأضاف ”هذا عادل لأجل فالتيري الذي قام بعمل جيد. لكن السباق سيكون طويلا ونملك الجماهير الرائعة هنا لذا أتمنى تحقيق أمر مختلف“.

ويتأخر بوتاس بفارق 31 نقطة عن هاميلتون في بطولة العالم ويحتاج لتقليص هذا الفارق خاصة أنه يعلم أن زميله اعتاد الوصول إلى قمة مستواه بمجرد انتهاء عطلة أغسطس آب.

وتصدر السائق الفنلندي الفترة الأخيرة من التجارب بعد المحاولة الأولى وحافظ على مكانه رغم فشله في تحسين زمنه في اللفة الثانية.

وقال السائق الفنلندي ”كنت أعلم أن اللفة الأولى جيدة لكنها لم تكن مثالية وكان يجب تحسين الزمن في المحاولة الثانية وأنا سعيد أنها كانت كافية. ليس من السهل تحقيق لفة سريعة ومن السهل ارتكاب الأخطاء“.