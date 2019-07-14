وارتبط اسم بول بوجبا بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد هذا الصيف، حيث يعتبر هدفًا أساسيًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



وأشارت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يطلب مبلغ 150 مليون استرليني مقابل السماح ببيع بوجبا سواء لريال مدريد، أو ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.



وأكملت الصحيفة أن النادي الإسباني ريال مدريد قد قدّم عرضًا بمبلغ 100 مليون استرليني، ولكنه قوبل بالرفض من قبل إدارة مانشستر يونايتد، حيث تصر على دفع مبلغ 150 مليون استرليني.