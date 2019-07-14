|رقم الخبر: 258362
|تاريخ النشر: تموز 14, 2019
|الوقت: 16:58
|الاقسام: رياضة
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مانشستر يونايتد يحدد الموعد النهائي لصفقة بوجبا
كشفت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد سترفض بيع نجمها الفرنسي بول بوجبا عقب غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، كرسالة واضحة لفريق ريال مدريد الإسباني على حسم صفقة اللاعب قبل هذا الموعد.
وارتبط اسم بول بوجبا بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد هذا الصيف، حيث يعتبر هدفًا أساسيًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وأشارت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يطلب مبلغ 150 مليون استرليني مقابل السماح ببيع بوجبا سواء لريال مدريد، أو ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.
وأكملت الصحيفة أن النادي الإسباني ريال مدريد قد قدّم عرضًا بمبلغ 100 مليون استرليني، ولكنه قوبل بالرفض من قبل إدارة مانشستر يونايتد، حيث تصر على دفع مبلغ 150 مليون استرليني.
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