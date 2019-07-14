نظمتها المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی الفلبین ورشة تعليمية لشرح قصة ولادة السيدة مريم(س) في القرآن للمسيحيين نظمت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی الفلبین ورشة تعليمية لشرح قصة مولد السیدة مریم (س) بحسب الآیتین 35 و 36 من سورة «آل عمران» القرآنية وورشة أخری لتعلیم الخط بحضور عدد من السیدات المسیحیات.