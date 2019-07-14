|رقم الخبر: 258360
|تاريخ النشر: تموز 14, 2019
|الوقت: 17:12
|الاقسام: ثقافة وفن
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نظمتها المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی الفلبین
ورشة تعليمية لشرح قصة ولادة السيدة مريم(س) في القرآن للمسيحيين
نظمت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی الفلبین ورشة تعليمية لشرح قصة مولد السیدة مریم (س) بحسب الآیتین 35 و 36 من سورة «آل عمران» القرآنية وورشة أخری لتعلیم الخط بحضور عدد من السیدات المسیحیات.
وأقیمت الدورة لطالبات مدرسة «سیدتنا لوهان» (OUR LADY Of LUJAN) التابعة الی الکنیسة الکاثولیکیة لدی الفلبین في العاصمة «مانيلا».
وأقیمت الورشة لطالبات المرحلة الثانویة حیث تم التعریف بالثقافة والتأریخ والفنون الإسلامیة لإیران.
وتم إهداء مکتبة المدرسة، 100 کتاب حول ایران وشرح القواسم المشتركة بين الأديان السماوية مع التركيز على المسيحية والإسلام.
وقام کل من المستشار الثقافي الإیراني لدی الفلبین «محمد جعفري ملك» وزوجته الخطاطة الإیرانیة الشهیرة «تندیس تقوي» بتنظیم وإدارة هذه الورشتین التعلیمیتین.
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