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رقم الخبر: 258357 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 15:27 الاقسام: سياسة  
السفير الايراني يهنئ نوري المالكي لإعادة انتخابه أميناً عاما لحزب الدعوة الاسلامية

السفير الايراني يهنئ نوري المالكي لإعادة انتخابه أميناً عاما لحزب الدعوة الاسلامية

هنأ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، نوري المالكي بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاما لحزب الدعوة الاسلامية لولاية جديدة.

وأعرب السفير ايرج مسجدي اليوم الأحد في رسالة التهنئة عن ارتياحه البالغ وتهانيه بمناسبة النجاح الذي حققه مؤتمر حزب الدعوة الإسلامي وإعادة انتخاب السيد المالكي أمينا عاما للحزب.

و تمنى السفير الإيراني لجميع أعضاء المجلس الموقر (قيادة حزب الدعوة) ولأنصار هذا الحزب، النجاح وللسيد نوري المالكي الصحة والسلامة.

واعاد المؤتمر العام لحزب الدعوة الاسلامية الذي عقد في كربلاء، أمس السبت (13 تموز 2019)، انتخاب نوري المالكي أميناً عاما للحزب.

وقال مصدر بالحزب إن اعضاء حزب الدعوة المجتمعين في مؤتمره االعام في كربلاء ، اعادوا السبت التصويت على انتخاب نوري المالكي أميناً عاما لحزب الدعوة الاسلامية لولاية جديدة.

وتولى المالكي منصب امين عام حزب الدعوة للمرة الأولى بتاريخ 20 ايار 2006 .

وكان حزب الدعوة الإسلامية، بدأ الجمعة (12 تموز 2019) أعمال مؤتمره العام في كربلاء، بحضور أكثر من (350) من اعضائه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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