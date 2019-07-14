تمكن مهندسان معماريان ايرانيان من الفوز بجائزة «اعلى درجة الابتكار» في منافسة Leading Designers Awards 2019 التي تقيمها بريطانيا.

أن الاخوين نيما وسينا كيواني اللذين سبق وفازا بعدة جوائز عالمية في مجال التصميم والعمارة، تمكنا هذا العام من نيل جائزة «اعلى درجة الابتكار» (Excellence in Innovation) في المنافسة العالمية تحت عنوان «افضل المصممين: (Leading Designers Awards 2019) التي تقيمها بريطانيا.

وتمنح هذه الجائزة للفريق أو الشركة التي تختارها لجنة الحكم التابعة لمجلة Lux Life البريطانية، وذلك بعد دراسة اعمال وابداعات مختلف الشركات والمكاتب الناشطة بمجال العمارة والبناء والتصميم الداخلي وتصميم الاثاث والقنفات وما الى ذلك بكافة انحاء العالم، والمعيار الاساس لها هو الابداع والابتكار والتطور الذي تحققه لشركة أو الفريق الهندسي.

ومنحت جائزة Excellence in Innovation للفريق الايراني لإبداعهم في تركيب فن العمارة الحديث مع فن العمارة التقليدي الخاص لإيران.

وسبق وتمكن الاخوان من نيل عدة جوائز عالمية منها أبنية «أرسي خانه» و«مهرخانه» و«البيت القابل للتحول» و«دروازه كيلان» و«برديس خانه»، كما أن أثارهم قد نشرت في العديد من المجلات والكتب المعروفة في مجال فن العمارة.

ويذكر أنه تم اختيار بناية «أرسي خانه» في عام 2017 كأفضل بناية سكنية في جائزة «معمار الشرق الاوسط».