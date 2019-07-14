حيرة زريبار تقع على بعد كيلومترين الى الغرب من مدينة مريوان في محافظة كردستان وهي أحد أكبر مصدر للمياه العذبة في العالم وفي إيران، ومحاطة بالغابات الكثيفة، وتعتبر مقصد العديد من السياح المحليين والاجانب سنوياً.

وتحتوي البحيرة على مجمعات مائية واسعة تتضمن نظاماً بيئياً من الحيوانات والطيور المهاجرة والاسماك وأنواع النباتات. ونظراً لندرة هذه الانواع من الاحواض المائية في إيران وخاصة في كردستان، تعتبر هذه البحيرة ذات قيمة بيئية وترفيهية عالية.

وبحيرة «زريوار» أو «زريبار»، تعتبر من أكبر وأجمل البحيرات الايرانية ومن أهم المواقع السياحية في مدينة «مريوان» ومياهها حلوة ويغذيها عدد من مصادر المياه وتعتبر أكبر مصدر للمياه العذبة في العالم تحت البحيرة وترتفع البحيرة 1285 متراً عن مستوى سطح البحر وتحظى بجميع معايير وشروط البحيرات الدولية وهي تحيط مدينة مريوان وتتمتع بطبيعة خلابة خلال الفصول الاربعة ومن معظم الأشجار التي تحيط هذه البحيرة هي مختلف انواع اشجار البلوط، ويصل طول البحيرة 6 كيلومترات وعرضها من 1700 الى 3000 متر مساحتها 720 هكتارا.

ان سبب تسمية زريوار وزريبار والاثنان متدولان في المنطقة هو عبارة «زري» والتي تعني باللغة الكردية البحيرة. يوجد بعض الخرافات حول البحيرة وان اشهرها هي ان هناك مدينة مدفونة تحت البحيرة .

ومدينة مريوان تقع على طريق أذركشنسب الذي كان قبله يتجه إليها الناس في عهد الاشكانيين الساسانيين ويعود تاريخ تأسيس مدينة مريوان بشكلها اليوم إلى مئة سنة حيث كان قد أمر ناصر الدين شاه قاجار بحدود سنة 1281 هجري شمسي (1902م) أن يتم إنشاء قلعة جديدة على بعد 2000قدم من زريبار وبعد حوالى سنة وبأمر الحاج معتمد الدولة انشأ باب وحمام وخزان ماء وفي أوائل حكم بهلوي قام حاكم روستاي موسك بجعل دژ شاهبور (مرکز مریوان قلعتها القديمة) وتم تأسيس مدينة مريوان في سنة 1336 هجري شمسي.

لمريوان 3مدن و3 اقضية و6نواحي و174 حياً منها 151 مسكونة. ولغة مواطني مريوان تتقسم إلى اللغتين: الهورامية والسورانية مع أن السورانية تغلب على الهورامية حيث أن أغلب سكان المدينة تتكلم باللغة السورانية.