أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي متأكد من بقاء نجمه الألماني ليروي ساني مع الفريق وأنه سيتجاهل بايرن ميونخ إذا زاد العملاق الألماني اهتمامه بالجناح من خلال تقديم عرض رسمي.

وعاد ساني إلى تدريبات الفريق استعداداً للموسم المقبل، وأشار إلى أنه لا يرغب في الانضمام إلى بايرن ميونخ. ويقيم المان سيتي لاعبه البالغ من العمر (23 عاماً) بـ 100 مليون جنيه إسترليني.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية بيب جوارديولا لن يقف في طريق الدولي الألماني إذا كان يريد المغادرة، وبايرن وافق على تلبية السعر المطلوب. ومع ذلك، يعتقد أن ساني يريد البقاء في النادي.

ويمتد عقد ساني مع المان سيتي لعامين قادمين ويحصل على راتب 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً وفقاً لعقده المبرم منذ انتقاله من شالكه قبل 3 سنوات، مقابل 37 مليون جنيه استرليني. الآن ، أصبح المان سيتي مستعدًا لرفع راتبه إلى نحو 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بما في ذلك المكافآت.

وكان ساني ضمن فريق بيب جوارديولا الذي سافر إلى شنجهاي الليلة الماضية للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم. الشعور في الاتحاد هو أنه سيظل في النادي عندما تغلق نافذة الانتقالات في الدوري الألماني في 2 سبتمبر.