  • الأحد ١١ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأحد , يوليو 14, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 258350 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 15:17 الاقسام: سياسة  
توقعات بمشاركة نحو 3 ملايين زائر ايراني في مراسم الزيارة الاربعينية

توقعات بمشاركة نحو 3 ملايين زائر ايراني في مراسم الزيارة الاربعينية

توقّع رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية في لجنة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام حميد احمدي مشاركة نحو 3 ملايين زائر ايراني في مراسم الزيارة الاربعينية خلال العام الجاري.

وقال حميد احمدي، في تصريح أدلى به في اللجنة الثقافية التابعة للجنة الزيارة الاربعينية في محافظة همدان/ غرب/ اليوم الاحد، إن الزيارة الاربعينية تجسد قوة اتباع أهل البيت عليهم السلام.

واضاف: إن مليوني زائر ايراني يشاركون في مراسم الزيارة سنويا وفي العام الماضي شارك نحو 2200000 زائر ايراني، منوها الى توقعات بمشاركة نحو 3 ملايين زائر خلال مراسم الزيارة المقبلة بفضل الغاء الحصول على تأشيرات الدخول.

وحث الزائرين على التصرف باحترام مع مختلف أطياف العراق البلد المضيف واتباع قوانينه لأن شعبه ومسؤوليه يقدمون خدمات الضيافة للزائرين بصورة جيدة.

ونوه الى بذل المساعي لاقامة مواكب مشتركة عديدة في العراق حيث كان عددها يبلغ 180 موكبا في العام الماضي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1562 sec