توقّع رئيس اللجنة الثقافية والتعليمية في لجنة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام حميد احمدي مشاركة نحو 3 ملايين زائر ايراني في مراسم الزيارة الاربعينية خلال العام الجاري.

وقال حميد احمدي، في تصريح أدلى به في اللجنة الثقافية التابعة للجنة الزيارة الاربعينية في محافظة همدان/ غرب/ اليوم الاحد، إن الزيارة الاربعينية تجسد قوة اتباع أهل البيت عليهم السلام.

واضاف: إن مليوني زائر ايراني يشاركون في مراسم الزيارة سنويا وفي العام الماضي شارك نحو 2200000 زائر ايراني، منوها الى توقعات بمشاركة نحو 3 ملايين زائر خلال مراسم الزيارة المقبلة بفضل الغاء الحصول على تأشيرات الدخول.

وحث الزائرين على التصرف باحترام مع مختلف أطياف العراق البلد المضيف واتباع قوانينه لأن شعبه ومسؤوليه يقدمون خدمات الضيافة للزائرين بصورة جيدة.

ونوه الى بذل المساعي لاقامة مواكب مشتركة عديدة في العراق حيث كان عددها يبلغ 180 موكبا في العام الماضي.