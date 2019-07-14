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رقم الخبر: 258344 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 16:36 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علماء يكشفون عن مخلوقات عملاقة سكنت الصحراء

علماء يكشفون عن مخلوقات عملاقة سكنت الصحراء

منذ حوالي 50 مليون سنة كان مكان الصحراء الحديثة بحر سكنته مخلوقات عملاقة.

وجاء العلماء إلى استنتاج أن البحر القديم كان عمقه يصل إلى 50 متر ويغطي ثلاثة آلاف متر مربع، بحسب ما نقلته صحيفة (ذي غارديان).

وفي الوقت الحاضر مكان البحر تقع أكبر صحراء في العالم، ومع ذلك، فإنه لا يزال يحتوي على رفات الحيوانات البحرية القديمة، ووجودها ساعد العلماء على إعادة النظر في الشكل القديم للمنطقة.

وفقا لعالم الحفريات مورين أوليري ، كان يسكن البحر حوالي 12.3 مليون من الثعابين البحرية،  و1.2 مليون بيكودونت (نوع قديم من أسماك فقارية)، وعدة ملايين أسماك قرموط ويلس، في الوقت نفسه، كانت تتميز جميع ممثلي الحيوانات بالحجم الضخم.

في وقت سابق، وجد الباحث نيك بروكس وعالم الآثار جوان كلارك من جامعة شرق أنجلترا آثار حضارة ميتة منذ فترة طويلة على أراضي الصحراء الغربية، وخلال البحث، اكتشف العلماء مئات الهياكل الحجرية، والتي قد تكون عمرها عدة آلاف من السنين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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