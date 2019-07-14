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رقم الخبر: 258341 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 14:55 الاقسام: رياضة  
مصارع ايراني يحرز برونزية كأس ياشار دو غو التركية

مصارع ايراني يحرز برونزية كأس ياشار دو غو التركية

احرز مصارع منتخب رجال ايران للمصارعة الحرة "بهمن تيموري" برونزية منافسات كأس ياشار دو غو التركية.

وافادت وكالة ارنا ان تيموري كان قد فاز في مباراته الاولى على مصارع من تركيا بنتيجة ۱۳-۲ وفي الثانية خسر امام لاعب من امريكا بنتيجة ۴-۰ وفي الثالثة فاز على مصارع من جمهورية اذربيجان بنتيجة ۷-۴ ليحرز برونزية الوزن ۷۹ كغم.

واقيمت منافسات كأس ياشار دو غو التركية في مدينة اسطنبول وانتهت يوم الاحد.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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