وافادت وكالة ارنا ان تيموري كان قد فاز في مباراته الاولى على مصارع من تركيا بنتيجة ۱۳-۲ وفي الثانية خسر امام لاعب من امريكا بنتيجة ۴-۰ وفي الثالثة فاز على مصارع من جمهورية اذربيجان بنتيجة ۷-۴ ليحرز برونزية الوزن ۷۹ كغم.

واقيمت منافسات كأس ياشار دو غو التركية في مدينة اسطنبول وانتهت يوم الاحد.