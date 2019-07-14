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رقم الخبر: 258340 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: رياضة  
طهران تستضيف بطولة العالم للفروسية بقفز الحواجز

طهران تستضيف بطولة العالم للفروسية بقفز الحواجز

تستضيف طهران على مدى ثلاثة ايام الدورة السادسة والعشرين لبطولة العالم بمسابقة قفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية FEI.

وتقام مسابقة قفز الحواجز باشراف الاتحاد الدولي للفروسية FEI ، على مدى ثلاثة ايام هي 19 يوليو تموز الجاري، و16 و27 اغسطس/آب القادم.

وسيشرف على مسابقات الجولة الثالثة "آلفرد بال" مراقب الاتحاد الدولي للفروسية FEI.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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