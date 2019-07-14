طهران تستضيف بطولة العالم للفروسية بقفز الحواجز تستضيف طهران على مدى ثلاثة ايام الدورة السادسة والعشرين لبطولة العالم بمسابقة قفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية FEI.