وقف لاعبو وأعضاء الجهاز الفني لريال مدريد، دقيقة صمت قبل التدريب في مدينة مونتريال الكندية، حدادا على وفاة شقيق، المدرب زين الدين زيدان، فريد، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) الخبر: (جميع أعضاء الفريق الأول لريال مدريد وقفوا دقيقة صمت قبل التدريب في مونتريال بسبب وفاة فريد زيدان، شقيق مدربنا زين الدين زيدان).

وغادر زين الدين زيدان معسكر الفريق في مونتريال بكندا، عائدا إلى إسبانيا، بعد أن علم بتدهور الحالة الصحية لشقيقه.

ولم يكشف الفريق الملكي عن موعد عودة المدرب الفرنسي إلى الفريق الذي يخوض فترة الإعداد للموسم الجديد، وسيخوض مباراة ودية ضد بايرن ميونخ الألماني، يوم 20 يوليو الجاري، في هيوستن الأمريكية.