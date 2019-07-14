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رقم الخبر: 258338 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: رياضة  
ألافيليب يتصدر سباق فرنسا للدراجات

ألافيليب يتصدر سباق فرنسا للدراجات

خطف جوليان ألافيليب، صدارة سباق فرنسا للدراجات، فيما عزز مواطنه الفرنسي تيبو بينو، آماله في حصد اللقب بعد أداء قوي في المرحلة الثامنة يوم السبت.

وفاز البلجيكي توماس دي جندت بالمرحلة التي شهدت العديد من المرتفعات، وامتدت لمسافة 200 كيلومتر من ماكون.

وتفوق على بينو، وهو المتسابق الوحيد الذي استطاع مجاراة ألافيليب في هجومه المنهك في المرتفع الأخير قبل نحو 13 كيلو مترا من النهاية.

ويتصدر ألافيليب، الترتيب العام بفارق 23 ثانية أمام الإيطالي جوليو تشيكوني، الذي بدأ المرحلة في الصدارة، و53 ثانية على بينو، ويأتي توماس خامسا متأخرا بفارق دقيقة و12 ثانية عن المتصدر.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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