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رقم الخبر: 258337 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: رياضة  
هاليب تسحق سيرينا وليامز في نهائي ويمبلدون للسيدات
فيما كابال وفرح يعتليان عرش زوجي الرجال

هاليب تسحق سيرينا وليامز في نهائي ويمبلدون للسيدات

أصبحت سيمونا هاليب أول رومانية في التاريخ تتوج بلقب ويمبلدون، بعد تغلبها يوم السبت في المباراة النهائية على الأمريكية، سيرينا ويليامز، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-2).

ومنذ الدقائق الأولى، بدت الرغبة واضحة عند هاليب، حيث بدأت المواجهة بتركيز كبير، بينما بدا التوتر واضحا على سيرينا، التي عانت من كثرة ارتكاب الأخطاء المباشرة، والفشل في تسديد كراتها القوية المعتادة.

دخل الثنائي الكولومبي خوان سيباستيان كابال وروبرت فرح، تاريخ بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام).

وأصبح الثنائي كابال وفرح أول لاعبين من البلد اللاتيني يتوجان باللقب إثر فوزهما في النهائي السبت، على الفرنسيين نيكولا مايو وإدوارد روجيه فازلين.

وتمكن الثنائي من حسم اللقاء الماراثوني الذي امتد لـ4 ساعات و56 دقيقة بثلاث مجموعات لاثنتين بواقع 6-7

(5-7)و7-6(7-5) و7-6(8-6) و6-7

(5-7) و6-3.

ويعد هذا هو اللقب الرابع للاعبين هذا الموسم وهو الثاني على التوالي على الأراضي العشبية بعد بطولة إيستبورن.

ولم يتوقف إنجاز الثنائي على كونهما أول من يتوج بلقب أعرق بطولات الجراند سلام، في كولومبيا، بل إنهما أيضا سيتربعا على عرش التصنيف العالمي للمرة الأولى خلال التصنيف الجديد الذي سيصدر الإثنين.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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