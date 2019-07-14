اعتبر قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، الدفاع الجوي بانه يشكل الاولوية لدى القوات المسلحة الايرانية نظرا لاتساع المجال الجوي ووجود العديد من قواعد العدو في محيط البلاد.

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد صباحي فرد خلال تفقده "دورات التدريب الجبلية والثقة بالنفس" للطلبة الجامعيين في جامعة "خاتم الانبياء (ص)" التابعة لقوة الدفاع الجوي في شمال شرق طهران.

واكد اهمية الدورات التدريبية العملانية واضاف، ان الدفاع الجوي يشكل الاولوية الاولى للقوات المسلحة في الدفاع عن حدود الوطن ونظرا لاتساع نطاق المجال الجوي ووجود العديد من قواعد العدو في محيط ايران فان مسؤوليتكم ايها الطلبة الجامعيون الذين ستحرسون اجواء البلاد في المستقبل القريب جدا مهمة للغاية.