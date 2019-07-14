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رقم الخبر: 258330 تاريخ النشر: تموز 14, 2019 الوقت: 16:36 الاقسام: اقتصاد  
طهران وبغداد تتعاونان لتنمية الصناعات بينهما

طهران وبغداد تتعاونان لتنمية الصناعات بينهما

قال السفير العراقي لدى طهران "جواد سعد قنديل" ان طهران وبغداد بامكانهما التعاون لتنمية الصناعات والمراكز الانتاجية واعادة تأهيلها مما يصب في مصلحة البلدين.
واقترح قنديل اليوم الاحد خلال لقائه محافظ طهران "محسني بندبي" ان يكون هناك اجتماع مشترك يجمع نشطاء الاقتصاد في البلدين وخاصة في مجال تأهيل المصانع المعطلة، مشيرا الى زيارة محافظ طهران القريبة الى العراق.
وفيما يتعلق بالتنسيق لمراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام قال نحن سعداء لزيارة محافظ طهران القريبة الى العراق والنجف الاشرف وخاصة انها تأتي لتقديم افضل الخدمات لزائري الامام الحسين (ع).
واعلن قنديل عن تسخير جميع امكانيات سفارة جمهورية العراق بطهران لتقديم الخدمات كي يتم اقامة هذه المراسم على افضل مايمكن.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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