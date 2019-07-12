صوت برلمان إقليم كردستان، الأربعاء، بالموافقة على منح الثقة لمسرور البرزاني رئيسا لحكومة الإقليم.

وضم تشكيل الحكومة قوباد طالباني نائبا لرئيس حكومة الإقليم، وفرنست أحمد وزيرا للعدل، وريبير أحمد وزيرا للداخلية، وأورت شيخ جناب وزيرا للمالية، حسبما نقل موقع "السومرية نيوز".

واختير سامان برزنجي وزيرا للصحة، وتالان حمة وزيرا للتربية، ودانا عبد الكريم وزيرا للإعمار، وساسان عوني وزيرا للبلديات، وداود رشيد وزيرا للتخطيط، وأرام قادر وزيرا للتعليم، ومحمد سعيد وزيرا للثقافة.

كما تم التصويت لكويستان محمد لوزارة العمل، وعبد الله محمود لوزارة الشهداء، وبيكرد طالباني لوزارة الزراعة، وكمال مسلم لوزارة التجارة، وجوهر عبد المسيح لوزارة النقل والمواصلات، وبيتشوان صادق لوزارة الأوقاف، وكمال محمد لوزارة الكهرباء.فيما بقيت حقيبة الثروة الطبيعية خالية إلى الآن.

في سياق آخر أعلن تحالف "سائرون" في العراق، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أنه منح حكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مهلة زمنية لمدة عام واحد، وبعدها سيكون التقييم، لكن بشكل عام فإن أداء الحكومة في الفترة الماضية كان ضعيفا، خاصة في ملفي الخدمات ومكافحة الفساد.

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف "سائرون"، سلام الشمري، إن "الشعب العراقي وصل إلى قناعة بضرورة تبني الحكومة خطوات إصلاحية ملموسة سريعة قبل الدخول في مسار يضعها ورئيسها في وضع حرج".

وذكر الشمري، في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية، أن "الشعب مل من الوعود وإعطاء التوقيتات دون تنفيذ حقيقي خاصة بمجال الخدمات التي باتت بحاجة إلى استنفار كامل من وزارات ومؤسسات عديدة".

وأضاف: "على رئيس الوزراء وحكومته التعامل الواقعي مع مطالب الجماهير وعدم اعتبارها ردة فعل على نقص بهذا الجانب أو ذاك بل العمل على تنفيذها بشكل واضح بدون ترقيع أو حلول مؤقتة".

كما ذكر أن "تحالف سائرون، هو الممثل الحقيقي لقطاعات واسعة من الشعب وسيستمر بالضغط الواضح على الحكومة بسرعة لتنفيذ ما التزمت به ولن يصبر على إعطائها توقيتات أخرى".

وأشار الشمري إلى أن تحالفه "أعطى مدة زمنية لعبد المهدي مدتها عام واحد وبعدها سيكون التقييم، لكن بشكل عام فإن أداء الحكومة في الفترة الماضية كان ضعيفا، خاصة في ملفي الخدمات ومكافحة الفساد".

ميدانياً ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين أحدهما متزعم في تنظيم “داعش” خلال عمليات لها غرب بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع السومرية نيوز “من خلال عملية استباقية تمكنت قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية غرب بغداد” مبينة أن أحدهما كان متزعما في التنظيم الإرهابي في مدينة الفلوجة.

وكانت قوات الأمن العراقية المشتركة أطلقت قبل ثلاثة أيام عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية في العراق من فلول الإرهابيين أطلقت عليها اسم “إرادة النصر” تشمل المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية السورية.