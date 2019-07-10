أعد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء تقريرا بتعداد الفلسطينيين في العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف الخميس 11 يوليو/ تموز.

وقال تقرير الجهاز المركزي إن تعداد الفلسطينيين في العالم بلغ نحو 13 مليون نسمة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، من بينهم 5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين ينقسمون بين 53/2 مليون ذكر و45/2 مليون أنثى.

وأشار تقرير الإحصاء إلى أن عدد سكان الضفة الغربية 99/2 مليون نسمة، بينما عدد سكان قطاع غزة 9/1 مليون نسمة.

وذكر التقرير أيضا أن نسبة الأفراد في الفئة العمرية من 0 إلى 14 عاما في منتصف عام 2019 بلغت حوالي 38%، من مجمل السكان، بواقع 36% في الضفة الغربية و42% في قطاع غزة.

وحول الكثافة السكانية، قال التقرير إنها مرتفعة بشكل عام، إذ تبلغ نحو 826 فردا لكل كيلومتر مربع في قطاع غزة، و528 فردا لكل كيلومتر مربع في الضفة الغربية.

إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين ولا سيما الأطفال حيث وثق تقرير حقوقي فلسطيني استشهاد 16 طفلا في قطاع غزة المحاصر خلال النصف الأول من العام الجاري جراء اعتداءات لقوات الاحتلال.

وأوضح التقرير الذي أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان الاربعاء وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 1233 طفلا فلسطينيا أصيبوا خلال النصف الأول من العام الجاري أغلبيتهم خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة إضافة إلى اعتقال 17 آخرين خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات يؤثر بشكل كبير على الأطفال لأنهم الأكثر عرضة للاعتداءات الإسرائيلية معتبرا أن استمرار كيان الاحتلال بانتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني “انعكاس طبيعي لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية الأخلاقية تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة”.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات والاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال والعمل على محاسبة مسؤولي الكيان الإسرائيلي على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

من جانب آخر شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات العدو اعتقل 4 شبان، واقتادتهم إلى منطقة مجهولة.

واعتقلت قوات العدو شابين بعد دهم منزليهما وتفتيشهما في قرية حوسان غرب بيت لحم.

يذكر أن قوات العدو الصهيوني تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.