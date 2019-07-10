ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن بريطانيا وفرنسا وافقتا على إرسال قوات إضافية إلى سوريا لسد الفراغ الناتج من خفض الولايات المتحدة عدد قواتها في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين "عزم باريس ولندن على زيادة عدد قواتهما الخاصة في سوريا بنسبة تراوح بين 10 و15 في المئة".

وقالت إنّ مجلة "فورين بوليسي" الأميركية وصفت الخطوة البريطانية والفرنسية بالـ "انتصار الكبير" لفريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي.

في المقابل، كشفت الصحيفة البريطانية عن الرفض الألماني للطلب الأميركي بنشر قوات برية في سوريا. ويأتي ذلك في وقت أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة لوحداته المرابطة على الحدود مع سوريا.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن دفعة جديدة من الآليات العسكرية التركية وصلت فجر الثلاثاء إلى ولاية شانلي أورفا المتاخمة للأراضي السورية.

وبالتزامن مع ذلك، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، دمشق، في زيارة يلتقي فيها عدداً من المسؤولين السوريين للبحث في ملف لجنة مناقشة الدستور.

وتأتي زيارة بيدرسون إلى سوريا، بعدما زار موسكو الخميس الماضي وأعلن حينها أن "اللجنة الدستورية ستكون باباً لتسوية الأزمة السورية".

ميدانياً، استشهد 10 مدنيين جلهم أطفال وأصيب 6 آخرون بجروح، مساء الثلاثاء، في اعتداءات التكفيريين بعدد من القذائف الصاروخية وانفجار لغم في ريفي حماة ودير الزور بسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مدير مشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة قوله: إنه وصلت إلى المشفى مساء الثلاثاء جثامين 7 أطفال متوفين نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” التكفيري في أطراف بلدة دبلان بريف دير الزور الشرقي.

وبيّن الدكتور حيزة أن الإصابات التي تعرض لها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ” 9 و 13″ عاما وأدت إلى استشهادهم ناتجة عن شظايا في الرأس والبطن والعنق جراء انفجار لغم بالقرب منهم أثناء لعبهم في إحدى المناطق على أطراف القرية.

إلى ذلك استشهد 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بجروح في اعتداءات التكفيريين بعدد من القذائف الصاروخية على بلدتي جورين وعين سليمو بريف حماة الشمالي وردت عليهم وحدات الجيش السوري موقعة قتلى ومصابين في صفوفهم.

وذكر مصدر عسكري سوري أنه “حوالي الساعة السادسة وأربعين دقيقة مساءً قامت المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في سهل الغاب الشمالي وجبل الزاوية باستهداف بلدتي جورين وعين سليمو بعدد من الصواريخ ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة ستة آخرين بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف المصدر إن “قواتنا العاملة في المنطقة قامت على الفور بالرد على مصادر النيران والاشتباك مع المجموعات المهاجمة وكبدتها خسائر في العتاد وأوقعت في صفوفها قتلى ومصابين”.

وأصيبت امرأة بعد ظهر الثلاثاء بجروح في اعتداء لمسلحي “جبهة النصرة” التكفيريين بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

كما استشهد مدنيان وأصيب 2 آخران بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بالقذائف الصاروخية على مدينة السقيلبية وذلك بعد أقل من 24 ساعة من اعتداء مماثل طال قريتي جورين وعين سليمو بريف حماة الشمالي الغربي أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وذكر مراسل سانا في حماة أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المنتشرين في منطقة خفض التصعيد واصلوا قصف المناطق الآمنة بالقذائف وسقط عدد منها على مدينة السقيلبية ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 2 آخرين بجروح ووقوع اضرار في المنازل والممتلكات.

وأشار المراسل إلى أن وحدة من الجيش العاملة في المنطقة ردت على مصادر إطلاق القذائف ودمرت للإرهابيين منصات إطلاق ونقاطا محصنة.

وتحاول التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد رفع معنويات إرهابييها وإرضاء مشغليها بزيادة وتيرة اعتداءاتها بالقذائف والصواريخ على المناطق الآمنة ما يؤدي الى ارتقاء شهداء بين المدنيين وأضرار مادية في الممتلكات والمنازل واندلاع حرائق في المحاصيل الزراعية في حين ترد وحدات الجيش على مصادر إطلاق النيران وتكبد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

بموازاة ذلك أفادت مصادر محلية بأن الجيش السوري استعاد كافة النقاط التي دخلها المسلحون على محور الدرة وعطيرة ونوارة بريف اللاذقية الشمالي بعد معارك استمرت حتى مساء الثلاثاء.

وكانت وحدة من الجيش العربي السوري دمرت سيارتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة كانتا تتحركان على طريق زراعي عند أطراف بلدة الهبيط أحد معاقل الإرهابيين الرئيسة باتجاه احدى النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدة من الجيش مرابطة على أطراف قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي إلى الشمال من بلدة كفرنبودة التي طهرهما الجيش قبل شهرين استهدفت بصاروخ موجه سيارتين تم رصدهما تتحركان على طريق زراعي في محيط بلدة الهبيط بريف ادلب الجنوبي ما أدى إلى تدمير سيارة محملة برشاش ثقيل واحتراق السيارة الثانية نتيجة اصطدامها بالسيارة المدمرة.

وبين المراسل أن عددا من الإرهابيين قتلوا وأصيب عدد آخر في العملية وشوهدت سيارات تحركت من أطراف بلدة الهبيط وعملت على سحب جثث الإرهابيين ومصابيهم.