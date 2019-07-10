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رقم الخبر: 258080 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 19:30 الاقسام: عربيات  
الدفاع الفرنسية توضح سبب وجود صواريخ تابعة لها في ليبيا

الدفاع الفرنسية توضح سبب وجود صواريخ تابعة لها في ليبيا

قالت وزارة الجيوش الفرنسية إن صواريخ "جافلين" التي عثر عليها في ليبيا كان من المفترض أن تستخدمها وحدة فرنسية لمكافحة الإرهاب في ليبيا.

وأضاف الوزارة الأربعاء إن الحكومة الفرنسية كانت قد اشترت صواريخ جافلين التي عثر عليها في قاعدة للمقاتلين في ليبيا من الولايات المتحدة لكن لم يكن الهدف هو بيعها أو نقلها إلى أي طرف في الصراع الليبي، بحسب "فرانس 24".

وذكرت الوزارة في بيان أرسلته للصحفيين أن الهدف من الصواريخ كان "الحماية الذاتية لوحدة عسكرية فرنسية أُرسلت للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب".

وأضافت "كانت الأسلحة معطوبة وغير صالحة للاستعمال وكانت مخزنة بشكل مؤقت في مستودع تمهيدا لتدميرها".

في نهاية حزيران/يونيو، عثرت قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني على ثلاثة صواريخ جافلين مضادة للدبابات في قاعدة تابعة لقوات حفتر.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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