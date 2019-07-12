نشب صباح الأربعاء، حريق ضخم، بكنيسة" الأنبا بولا" في حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق في كنيسة "الأنبا بولا" بحدائق القبة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

و​أفاد مصدر أمني بالقاهرة، أنه تم الدفع بـ 10سيارات لمحاولة السيطرة على النيران بكنيسة "الأنبا بولا" بحدائق القبة بالقاهرة. وتابع المصدر، إلى أنه لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن.

في حين قالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إن "سبب الحريق ماس كهربائي في التكييف مما أدى لاشتعال النيران".

من جانب آخر وقعت مصر والمملكة العربية السعودية ثلاث اتفاقيات تمنح بموجبها الرياض للقاهرة 125 مليون جنيه مصري.

وشملت الاتفاقيات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" التوقيع مع شركة "أي إف جي هيرميس" للتأجير التمويلي بمبلغ 75 مليون جنيه وهي إحدى شركات المجموعة المالية "هيرميس"، وشركة "يو أي فاينانس" إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل المتناهي الصغر بمبلغ 25 مليون جنيه، وشركة جلوبال "lease" وهي إحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي بالسوق المصري بمبلغ 25 مليون جنيه.