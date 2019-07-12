أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصادم طائرتي تدريب عسكريتين، وتمكن قائديهما من الخروج بسلام باستخدام الكرسي القاذف.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع، صباح الأربعاء، أنه "وأثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف".

ولم تذكر وزارة الدفاع القطرية متى وقع حادث التصادم، ولا أي تفاصيل أخرى عن الحادث.