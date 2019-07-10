في مقال له نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "علي أكبر صالحي": إن شرط الخروج من الأزمة الراهنة بين طهران و واشنطن ممكن في حال إلغاء الحظر الأمريكي ضد إيران. وشرح الخلافات بين ايران وأمريكا المستمرة منذ أربعة عقود، كما أشار إلى العداء الأمريكي ضد الشعب الإيراني؛ مبيناً بأنه لا يخفى على أحد أن بين واشنطن وطهران خلافاً عميقاً منذ 40 سنة.

وتابع أن السبب الرئيسي لهذا العداء يعود للرؤية السياسية المختلفة عند البلدين؛ وقال: ان طهران و واشنطن لديهما رؤى مختلفة عن الآخر بالنسبة للعالم.

وأوضح صالحي: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة حديثة وتتطلع للمساواة وإنها دولة مستقلة ذات قيم أخلاقية ومذهبية، ومن جهة أخرى تعتبر الولايات المتحدة نفسها بأنها منقذة لليبرالية، وعلى هذا الأساس فإن البلدين لهما أهداف مختلفة.

كما اعتبر صالحي بأن أحد الأهداف العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية تكمن في "إقامة العدل والمساواة بين الأمم"، مردفا: لكن الولايات المتحدة تسعى الى توسيع دائرة سطوتها وسيطرتها في العالم.

وفي جانب آخر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إن أمريكا تستخدم القضية النووية الإيرانية كذريعة لممارسة الضغط غير الانساني على الشعب الإيراني؛ موضحا أن الأمريكيين يسعون من خلال إستخدام قدراتهم الإعلامية إلى فرض الحظر وممارسة عملية الضغط القصوى ضد إيران، ولكن حظرهم باء بالفشل ولم يتمخض عن نتيجة.

وحول المفاوضات بين إيران وأمريكا، لفت صالحي إلى توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية بشأن عدم التفاوض تحت الضغوط.

وفي معرض أشارته إلى تقليص إيران التزاماتها النووية، بيّن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن هذا الإجراء جاء ردا على فشل الأطراف الأوروبية في الوفاء بالتزاماتهم المنصوصة في الإتفاق النووي المبرم عام 2015.

من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، أمس الأربعاء، إن اميركا ارتكبت خطأ "فادحا" بالإنسحاب من الإتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية.

وأضاف كمالوندي: "الانسحاب من الإتفاق كان خطأ فادحا من الأمريكيين… تسبب في هذه المشاكل كلها. حصل (أطراف الإتفاق) الأوروبيون على ما يكفي من الوقت لإنقاذ الإتفاق".

وأعلن كمالوندي بأن إيران ستقوم بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%، في إطار المرحلة الثالثة لخفض إلتزاماتها بالإتفاق النووي.

وقال في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، "التخصيب بمستوى 20% إحدى الخطوات في المرحلة الثالثة لخفض الالتزامات".

وأضاف كمالوندي أن "زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية أحد خياراتنا لتقليص تعهداتنا في الإتفاق النووي في المرحلة الثالثة".

وتابع: "خطواتنا لتقليص إلتزاماتنا في الإتفاق النووي موضوعة ضمن مخطط زمني هو شهرين لكل مرحلة. نحن صبرنا شهرين ويوم الاحد بدأنا المرحلة الثانية".

وأضاف: "يوم الاحد أعلنا ذلك ومنذ صباح الاثنين رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%".

وأكد كمالوندي" ان هناك العديد من الخيارات كالقيام بخطوة ثالثة ورابعة في الإتفاق النووي، مثل رفع سقف تخصيب اليورانيوم، وتفعيل الأجهزة المتطورة، وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي.

وقال كمالوندي: هناك عوامل عدة تؤثر على قرار انتاج تخصيب اليورانيوم إحداها حاجتنا الفنية. لكن إذا تقرر تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪، فسنكون قادرين على القيام بذلك على الفور.

وأكد: لقد أمهلنا الطرف الآخر 60 يومًا، فإذا إلتزم بتعهداته، فسوف نفي بدورنا بالتزاماتنا.