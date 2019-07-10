وأوضح عبدالناصر همتي، في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، ان البنك المركزي يستهدف تشريع أنشطة إستخراج العملات الرقمية، وأن اللجنة الاقتصادية الحكومية أدرجت هذا الموضوع على جدول أعمالها وأقرت بعض البنود بهذا الشأن.

وبيّن همتي ان عملية تعدين العملات الرقمية يجب أن تخضع لتسعيرة الكهرباء التصديرية، والأهم أن يتعهد مستخرجو هذه العملات بإرجاع عوائد العملات الأجنبية لأنشطتهم للعجلة الاقتصادية.

من جهة ثانية، أكد همتي انخفاض معدلي البطالة والتضخم في فصل الربيع (21 مارس/ آذار حتى 21 يونيو/ حزيران) وأن الاقتصاد بمستوى مستقر نسبياً إجمالاً.

في سياق آخر، أعلن مساعد محافظ البنك المركزي الايراني لشؤون العملات الأجنبية، عن تدفق 5 مليارات دولار من العوائد التصديرية على سوق الصرف منذ 21 مارس/ آذار حتى الآن.

وأوضح غلام رضا بناهي، في إجتماع مع رجال أعمال غرفة تجارة تبريز الثلاثاء، بأنه تم عرض العوائد التصديرية المذكورة في منظومة (نيما) الإلكترونية المخصصة لسوق الصرف. وشدد بناهي على ضرورة تعاون المصدرين في إسترجاع العملة الأجنبية المحققة عبر العملية التصديرية، حيث يتعين توظيفها بالأعمال التجارية.