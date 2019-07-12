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رقم الخبر: 258072 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 17:17 الاقسام: اقتصاد  
طاقة إنتاج الصلب في جنوب إيران سترتفع إلى 10 ملايين طن سنوياً

طاقة إنتاج الصلب في جنوب إيران سترتفع إلى 10 ملايين طن سنوياً

وضعت خطة لرفع الطاقة الإنتاجية لإنتاج الصلب في منطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة بجنوب ايران الى 10 ملايين طن سنوياً.

وفي هذا السياق، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بمشاركة محافظ هرمزكان (جنوب البلاد) فريدون همتي، ومساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة خداداد غريب بور، والمدير التنفيذي لمصنع مباركة لإنتاج الصلب ينص على رفع الطاقة الإنتاجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمشاركة القطاع الخاص.

وقال همتي، في تصريح أدلى به خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم: إن مصنع المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء بندرعباس سيتم تطويره بهدف رفع الطاقة الإنتاجية الى 10 ملايين طن سنوياً. ولفت الى أنه سيتم توفير البنى التحتية اللازمة بهدف تحقيق هذا المستوى الإنتاجي للمصنع المذكور وهو ما يساهم في تطوير القطاع الصناعي في جنوب ايران.

 
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