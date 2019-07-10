وأوضح غلام رضا منوجهري، في تصريح على هامش إبرام عقد توفير للمعدات اللازمة في تطوير الحقول النفطية أمس الأربعاء، ان ايران لا تواجه مشاكل في استخراج النفط. وأكد ان التصور السائد أن مشاريع المنبع في ايران من حيث التخطيط وتوفير المعدات يرتبط بالشركات الأجنبية، غير أنه وبدعم وزارة النفط، قد انخرطت العديد من الشركات المحلية بهذا المجال بالوقت الراهن، وباتت تتولى مشاريع الاستخراج من الحقول النفطية بالتعاون مع المصنعين المحليين.