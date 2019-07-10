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رقم الخبر: 258071 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 17:16 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج كافة معدات صناعات المنبع النفطية محلیاً في البلاد

إنتاج كافة معدات صناعات المنبع النفطية محلیاً في البلاد

أعلن المدير التنفيذي لشركة الهندسة وإنشاء الصناعات النفطية (أويك) التابعة لوزارة النفط الايرانية عن إنتاج كافة المعدات المستخدمة بصناعات المنبع النفطية محلياً.

وأوضح غلام رضا منوجهري، في تصريح على هامش إبرام عقد توفير للمعدات اللازمة في تطوير الحقول النفطية أمس الأربعاء، ان ايران لا تواجه مشاكل في استخراج النفط. وأكد ان التصور السائد أن مشاريع المنبع في ايران من حيث التخطيط وتوفير المعدات يرتبط بالشركات الأجنبية، غير أنه وبدعم وزارة النفط، قد انخرطت العديد من الشركات المحلية بهذا المجال بالوقت الراهن، وباتت تتولى مشاريع الاستخراج من الحقول النفطية بالتعاون مع المصنعين المحليين.

 

 
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