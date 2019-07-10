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رقم الخبر: 258070 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: اقتصاد  
إيران تنتج 6 أطنان من الكافيار بمزارع تربية الأسماك

إيران تنتج 6 أطنان من الكافيار بمزارع تربية الأسماك

أعلن مسؤول دائرة الأحياء المائية بمنظمة الثروة السمكية عن إنتاج 6 أطنان كافيار خلال عام مضى وذلك بمزارع تربية الأسماك.

وأوضح حسين علي عبدالحي، في تصريح اليوم الأربعاء، ان توفير الأسماك الوليدة من التحديات التي تواجه إنتاج الكافيار؛ مبيناً ان تم تسليم القطاع الخاص 2ر1 مليون سمكة كافيار وليدة بالعام الفائت.

من جهة ثانية، أكد عبدالحي إنتاج 47 ألف طن من سمك الروبيان بمزارع التربية سنوياً، وتصدير 85 بالمئة منها الى دول المنطقة وأوروبا.

 

 
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