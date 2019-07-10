وأوضح حسين علي عبدالحي، في تصريح اليوم الأربعاء، ان توفير الأسماك الوليدة من التحديات التي تواجه إنتاج الكافيار؛ مبيناً ان تم تسليم القطاع الخاص 2ر1 مليون سمكة كافيار وليدة بالعام الفائت.

من جهة ثانية، أكد عبدالحي إنتاج 47 ألف طن من سمك الروبيان بمزارع التربية سنوياً، وتصدير 85 بالمئة منها الى دول المنطقة وأوروبا.