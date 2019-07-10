وقال غلام رضا تقوي، في تصريح صحفي أدلى به يوم الثلاثاء: ان العام الجاري سيشهد تنمية مساحات البيوت الزجاجية في جنوب ايران الى أكثر من 5800 هكتار. وأضاف: إنه رغم وجود مشاكل الحظر، إلا أن الخطط التنموية تنص على رفع إجمالي صادرات الزهور ونباتات الزينة الى أكثر من الضعف. وتابع: إن التوقعات تشير الى نمو قيمة الخضروات ومحاصيل البيوت الزجاجية المصدرة الى خارج البلاد الى ما يفوق 500 مليون دولار حيث سيتم تصدير ثلث منتجات البلاد والتي من المتوقع أن تصل الى 3 ملايين طن في العام الجاري (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس).