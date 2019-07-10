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رقم الخبر: 258069 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 17:13 الاقسام: اقتصاد  
تصدير محاصيل زراعية بقيمة 35 مليون دولار من البيوت الزجاجية بجنوب ايران

تصدير محاصيل زراعية بقيمة 35 مليون دولار من البيوت الزجاجية بجنوب ايران

أعلن مدير شؤون البيوت الزجاجية والأعشاب الطبية في وزارة الجهاد الزراعي في ايران، ان قيمة صادرات المحاصيل الزراعية المنتجة في البيوت الزجاجية بمحافظة فارس (جنوب ايران) بلغت أكثر من 35 مليون دولار في العام الماضي.

وقال غلام رضا تقوي، في تصريح صحفي أدلى به يوم الثلاثاء: ان العام الجاري سيشهد تنمية مساحات البيوت الزجاجية في جنوب ايران الى أكثر من 5800 هكتار. وأضاف: إنه رغم وجود مشاكل الحظر، إلا أن الخطط التنموية تنص على رفع إجمالي صادرات الزهور ونباتات الزينة الى أكثر من الضعف. وتابع: إن التوقعات تشير الى نمو قيمة الخضروات ومحاصيل البيوت الزجاجية المصدرة الى خارج البلاد الى ما يفوق 500 مليون دولار حيث سيتم تصدير ثلث منتجات البلاد والتي من المتوقع أن تصل الى 3 ملايين طن في العام الجاري (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس).

 

 
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