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رقم الخبر: 258067 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 17:08 الاقسام: اقتصاد  
نمو الصادرات غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية

نمو الصادرات غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية

شهدت صادرات المواد غير النفطية من منطقة بارس الجنوبية، خلال الشهر الأخير (حزيران/ یونیو)، نمواً في الوزن بمقدار ۲۳ بالمائة مقارنة بمثيلته من العام الماضي .

وأعلنت مصلحة الجمارك في بارس الجنوبية (جنوب البلاد) انه وبرغم الحظر الأمريكي، فان تصدير المواد غير النفطية شهد نمواً بمقدار ۲۳ بالمائة وزناً و۲ بالمائة قيمة .

وقال مديرعام مصلحة الجمارك في منطقة بارس الجنوبية أحمد بورحيدر: انه خلال شهر حزيران/ يونيو من العام الحالي تم تصدير مليون و570 ألفاً و474 طناً من المواد غير النفطية بقيمة 706 ملايين و574 ألف دولار الى الخارج، مسجلاً نمواً عن مثيلته من العام الماضي بمقدار بمقدار ۲۳ بالمائة وزناً و۲ بالمائة قيمة.

ويوجد في منطقة بارس الجنوبية أكبر حقل للغاز عالمياً وتعتبر عاصمة الطاقة في ايران ومن أقطاب تصدير المنتجات غير النفطية والبتروكيماويات والسوائل الغازية في البلاد .

 

 
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