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رقم الخبر: 258066 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 17:07 الاقسام: اقتصاد  
تنفيذ 54 مشروعاً إستثمارياً أجنبياً في محافظة قزوين

تنفيذ 54 مشروعاً إستثمارياً أجنبياً في محافظة قزوين

قال مدير مكتب الاستثمارات في محافظة قزوين (غرب طهران): انه خلال العام الماضي (انتهى في ۲۰ آذار/ مارس ۲۰۱۹) تم تنفيذ 54 مشروعاً إستثمارياً أجنبياً بقيمة 67 مليون دولار في المحافظة .

وأضاف مرتضى عليخاني، الأربعاء، ان وجود صناعات في مجالات المواد الكيمياوية والمنظفات والأدوات المنزلية وقطع غيار السيارات والبلاط والسيراميك تعتبر فرص مناسبة للاستثمار الأجنبي؛ مبيناً ان المستثمرين الروس قاموا بتنفيذ مشاريع مشتركة في هذه المجالات.

وأشار عليخاني الى وجود أكبر مصنع لماكينات الخياطة وأكبر معمل لإنتاج مخازن الغاز المسال (سي.إن.جي) والمرتبة الأولى في إنتاج الزجاج، وقال: ان محافظة قزوين تعتبر مركزاً مهماً للصناعات في ايران. وأضاف: ان وجود ألف و۳۰۰ أثر تاريخي مسجل هو فرصة مناسبة للمستثمرين لتنمية السياحة.

 

 
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