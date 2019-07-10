وقال مساعد محافظ خراسان الرضوية في الشؤون الاقتصادية علي رسوليان، أمس الأربعاء، على هامش مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم: ان المباحثات بين الجانبين تتمحور حول التعاون السياحي والزراعي والصناعي وتبادل السلع والتجارة والتعاون لإقامة المعارض الدولية.

وأشار محافظ خراسان الرضوية، علي رضا رزم حسيني، الى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني الى مشهد قبل شهرين، وقال: ان العلاقات السياسية والثقافية بين ايران وباكستان كانت جيدة طوال التاريخ، معرباً عن أمله في مواصلة الصداقة وحسن الجوار بينهما رغم محاولة بعض الدول لوضع العراقيل أمامها، قائلاً: ان 30 مليون زائر محلي وثلاثة ملايين زائر أجنبي يقومون بزيارة مشهد، لافتاً الى أن عدد زوار هذه المدينة يزداد سنوياً بنسبة 10 إلى 15 بالمائة.

بدوره، قال رئيس وزراء ولاية سند الباكستانية سيد مراد علي شاه: ان باكستان تتطلع الى تنمية العلاقات مع ايران، معتبراً ان الهدف الأول من سفره الى مشهد كان زيارة مرقد الإمام الرضا(ع) ثم تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية. وأعرب علي شاه عن أمله في توطيد العلاقات الثنائية الثقافية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، وقال: بسبب الإقبال الواسع للزوار خاصة الرعايا الباكستانيين على زيارة مشهد، فان تنمية العلاقات بين ولاية سند الباكستانية ومحافظة خراسان الرضوية تحظى بأهمية.

ووصف علي شاه علاقات البلدين بالجيدة والمتنامية، معرباً عن أمله في إزالة العراقيل التي تحول دون مد خط أنابيب السلام بين الجانبين لتصدير الغاز الايراني الى باكستان قريباً. ووصف رئيس وزراء ولاية سند بميناء كراتشي بأنها أهم مدينة اقتصادية في باكستان، وأعرب عن أمله في توسيع العلاقات الاقتصادية بين هذه المدينة ومشهد.