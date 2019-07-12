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رقم الخبر: 258062 تاريخ النشر: تموز 10, 2019 الوقت: 17:24 الاقسام: محليات  
مباحثات رباعية بالخارجية الروسية حول الإتفاق النووي

مباحثات رباعية بالخارجية الروسية حول الإتفاق النووي

بحث سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، مع كل من سفيري بريطانيا وفرنسا والقائم بالأعمال الألماني المؤقت لدى موسكو، الوضع المتعلق بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان - أن ريابكوف ناقش خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء الموقف من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك في ضوء الاجتماع الإستثنائي المزمع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (الأربعاء).

وأضاف البيان: أنه جرى التأكيد أثناء اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لجميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك إيران ودول الثلاثي الأوروبي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، من أجل الحفاظ على الإتفاقيات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

وأكد ریابکوف ان الإجراءات الاميركية هي التحدي الرئيسي أمام تنفيذ الإتفاق النووي بشكل كامل.

 
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